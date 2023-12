CdM - Napoli ko e mai pericoloso, una sola occasione fino alla follia di Politano

Ultime notizie Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno racconta il match perso dal Napoli 2-0 in trasferta contro la Roma.

Nel primo tempo le occasioni migliori sono per la Roma, anzi per Bove, preferito da Mourinho a capitan Pellegrini:

"Prima colpisce la traversa, poi si fa ipnotizzare da Meret. Il Napoli, superiore come sempre nel possesso palla, si fa pericoloso solo in un’occasione con un servizio di Osimhen non sfuttato da Anguissa. La partita è brutta e fallosa. E anche nel secondo tempo il copione non cambia, fino a quando Politano non compie la follia di reagire al fallo di Zalewski"