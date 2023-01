CdM - Napoli-Juventus, decisivi saranno questi 4 duelli in campo: i confronti

Napoli Calcio - Quattro duelli decideranno Napoli-Juventus venerdì sera al Maradona. Non ha dubbi il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola che evidenzia, come la squadra di Luciano Spalletti, intanto, abbia ritrovato il suo completo repertorio a Genova: costruzione dal basso con Lobotka, palleggio tra le linee, costruzione sulle catene laterali e attacco alla profondità con Osimhen.

Napoli-Juventus, le 4 sfide decisive in campo

E proprio quest’ultimo sarà decisivo al Maradona. La sfida con Bremer, unico che può contenerlo fisicamente e che può reggere il passo nella corsa, sarà determinante, anche se Victor ha già surclassato in brasiliano in due precedenti. Kvaratskhelia-Danilo sarà un’altra contesa determinante, così come in mediana può essere decisivo l’incrocio Lobotka-Rabiot. Infine occhio a Kim-Dimaria: tutto, molto, si può decidere anche in questa sfida singola.