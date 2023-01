CdM - Napoli-Juve è sfida scudetto: Spalletti può spegnere la rimonta di Allegri

Il Napoli di Spalletti si gioca tanto contro la Juventus al Maradona. Una partita dove può essere mandato un messaggio forte alle inseguitrici e con la Juve che può essere fatta fuori dalla corsa scudetto.

Napoli - Questo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

Il Napoli torna venerdì a Fuorigrotta dopo poco più di due mesi e lo fa in una grande sfida contro la Juventus, che con il percorso netto delle ultime gare si è rilanciata in classifica accreditandosi come rivale per lo scudetto.

Napoli-Juventus, quindi, acquisisce un significato ancora più importante, con gli azzurri che hanno il forte desiderio di tornare a correre anche negli scontri diretti, dopo la sconfitta di Milano contro l’Inter nella prima partita dopo la lunga sosta. È uno snodo del campionato, il Napoli può tenere a distanza la Juventus, spegnere gli ardenti desideri di rimonta di una squadra che è riuscita a compattarsi e tenere le tempeste fuori dal campo e mandare un messaggio forte a tutte le inseguitrici.