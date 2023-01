CdM - Napoli-Juve: Milik torna per la prima volta da avversario, Maradona verso il tutto esaurito

Aggiornamenti sulla partita Napoli Juventus, con Milik che può tornare per la prima volta al Maradona da avversario dopo l'addio dalla maglia azzurra. Questo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

Sarà la prima grande sfida contro la Juventus per i tanti volti nuovi dell’organico di Spalletti: da Kim a Kvaratskhelia, da Raspadori a Simeone, da Olivera a Ndombele. Sarà anche la prima sfida da avversario per Milik che finora è stato uno dei migliori della Juventus per rendimento, ha segnato sette gol tra campionato e Champions League.

Ci sarà sicuramente un’atmosfera esaltante, forse il tutto esaurito, dipenderà dalla vendita dei biglietti che sono ancora a disposizione per gli anelli inferiori delle due curve. A differenza di quanto accaduto talvolta in passato, la trasferta sarà consentita ai tifosi della Juventus, che potranno acquistare biglietti per il settore ospiti se possessori della fidelity card del club bianconero. L’attesa cresce di giorno in giorno, il Napoli vuole regalare la prima grande notte del Maradona nel 2023 dopo quelle magiche vissute soprattutto in Champions League contro Liverpool e Ajax.