CdM - Napoli in crisi, la mossa di De Laurentiis: da Ischia a Napoli stravolgendo i suoi programmi

La psicoterapia di gruppo per difendere la qualificazione in Champions League: è questa qui la linea del Napoli dopo la sconfitta subita domenica scorsa a Empoli.

"Il Napoli è crollato subendo tre gol in otto minuti, ha portato la società di De Laurentiis a prendere provvedimenti. In origine un ritiro che poi si è trasformato (ammorbidito) in sedute collettive e di gruppo. Di fatto quel che accadrà da stamattina in poi si saprà soltanto durante la giornata. De Laurentiis, ieri a Ischia, ha deciso che starà vicino alla squadra. Fino a sabato si tratterà a Napoli, sconvolgendo anche lui i suoi programmi di lavoro"