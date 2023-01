CdM - Napoli il migliore attacco: Osimhen e Kvaratskhelia i principali artefici dell'exploit

Napoli - Il Napoli di Spalletti domina in campionato con dati importanti: miglior attacco e terza miglior difesa. Gli artefici principali di questi numeri sarebbero Osimhen e Kvaratskhelia come riportato del Corriere del Mezzogiorno:

Gli azzurri hanno conservato comunque il primato del girone e affronteranno agli ottavi di finale i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Oltre ai risultati, il club azzurro ha impressionato per le prove di forza e le prestazioni di alcuni interpreti. Gli azzurri, infatti, possono vantare il miglior attacco della serie A (37 reti) e la terza difesa con dodici reti incassate, dopo Juventus (7) e Lazio (11).

Il principale artefice di questo exploit è Victor Osimhen che ha realizzato nove reti (in testa alla classifica marcatori) seguito da Kvaratskhelia con sei. Il Napoli vuole proseguire questa scia vincente in un gennaio davvero da brividi dopo il big match del Meazza: la Sampdoria in trasferta domenica, poi la Juventus al Maradona (13), la Coppa Italia con la Cremonese (17 gennaio), il derby con la Salernitana all’Arechi (21) e infine la sfida a Fuorigrotta con la Rom a (29).