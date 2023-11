CdM - Napoli, gol preso con superficialità: l'Union non segnava da 5 partite

Napoli-Union Berlino 1-1, pareggio deludente e discorso qualificazione rimandato. Oggi il Corriere del Mezzogiorno in edicola commenta la partita di ieri sera al Maradona e inevitabilmente si concentra sul gol subito dagli azzurri in contropiede: "Incredibile perché arriva in seguito a un calcio d’angolo per gli azzurri a caccia del 2-0" e inferisce: "Pensate, l’Union non segnava da cinque partite".

Ultime notizie. Il pareggio conferma il tabù del Maradona, dove il Napoli non vince dallo scorso 27 settembre. Non è bastato nemmeno il secondo tempo per ribaltare il risultato, con gli azzurri che non sono più riusciti "a ritrovare quella verve, quella facilità di gioco che aveva mostrato soprattutto nei primi quaranta minuti".

Il discorso qualificazione dunque è rimandato alle prossime partite, quando il Napoli affronterà il Real Madrid e poi il Braga nell'ultimo match decisivo, "ma fa rabbia non aver saputo chiudere i conti con l’Union e, soprattutto, brucia quel gol subito con troppa superficialità".