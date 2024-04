CdM - Napoli, "fuori tutto" in estate? Ecco i nomi di chi parte e chi resta

SSC Napoli, in estate sarà rivoluzione? Ultimamente si ripete spesso che nella prossima sessione di mercato al Napoli toccherà ricostruire tutta la squadra, un'ipotesi che non convince a fondo il giornalista Vittorio Zambardino, che oggi ne parla sul Corriere del Mezzogiorno: "La nostra idea qui è che non si possa fare un «fuori tutto», come un negozio che sta fallendo".

Ma davvero abbiamo bisogno di far fuori Alex Meret? Con Gollini, quello dei portieri è il reparto meno disastrato. Opinione impopolare, ma se le i forcaioli che odiano Meret si convincessero che i gol che si prendono difendono dal gioco della squadra, saremmo un pezzo avanti. Ma la società è fissata con Caprile. Grande affetto per Juan Jesus ma sarebbe meglio prepararlo a un ruolo da dirigente. Mario Rui è come uno di famiglia, ma Olivera vorrà restare? Sui centrali ci vuole un investimento: liberateci della presenza di Natan. Direte, e chi vuoi comprare? I nomi noti e buoni sono costosi, il modello Riccardo Calafiori, per intendersi. Sarebbe da trattenere Ostigard, un sottovalutato. A centrocampo la situazione è complicata dall'addio di Zlielinski: "Anguissa è signor Discontinuità ma va tenuto. Lobotka dovresti tenerlo ma ha mercato. Cajuste forse (più no che sì), Dendocker via, ma qui l’acquisto che ci piacerebbe è Lindstrom. Ma ci vuole almeno un nome nuovo, ma forse due (e il ritorno di Gaetano e Folorunsho - se li fai giocare, se ti fidi, se ci credi. Via Osimhen (ma l’ha davvero venduto? perché questo perde valore ad ogni partita). Difficile trattenere Simeone e fossimo Raspadori chiederemmo di andarcene, un vero spreco. C’è Ngonge, ma certamente ci vuole una prima punta vera competitiva, a meno che non si voglia scommettere su Raspadori.