CdM - Napoli da record: unica imbattuta nei top 10 campionati, non vuole mollare il primato con l'Inter

Il Napoli scenderà in campo a San Siro anche per entrare sempre di più nella storia. Per quanto riguarda i campionati, il Napoli di Spalletti è l'unica squadra imbattuta nei top10 campionati, dopo che anche il PSG è uscito sconfitto contro il Lens nell'ultimo turno di Ligue 1.

Napoli - Basterà non perdere a San Siro per continuare questa striscia positiva che il Napoli spera di difendere ancora a lungo in campionato. Solo in Champions League contro il Liverpool l'unico ko ufficiale di stagione. Questo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno:

Un primato che il Napoli non molla e non vorrebbe mollare, nonostante alla ripresa del campionato di serie A prevista per domani sia attesa dall’Inter. La squadra partenopea, infatti, è l’unica tra le dieci dei principali campionati europei ad essere ancora imbattuta. La sconfitta del Paris Saint Germain (3-1) contro il Lens non solo ha riaperto la lotta al vertice della Ligue 1, ma ha lasciato il Napoli come unico club a non aver conosciuto la sconfitta.

Il Napoli ha collezionato 41 punti, su 13 delle quindici partite di Serie A disputate. I due pareggi sono arrivati entrambi a fine agosto. Il primo a Firenze (0-0), il secondo in casa con il Lecce (1-1, gol di Elmas e Colombo). Alle spalle dei partenopei c’è il vuoto e una certa distanza di sicurezza che Spalletti vuole difendere ad ogni costi. Il Milan (secondo in classifica, a -8 dalla squadra partenopea) ha perso due partite, ovvero lo scontro diretto a San Siro e la trasferta contro il Torino. Due sconfitte, anche per la Juventus di Allegri, battuta da Monza e Milan. La Lazio si è arresa invece tre volte (contro Napoli, Juventus e Salernitana). Così come l’Udinese (superato da Napoli, Milan e Torino). Quattro le sconfitte di Atalanta e Roma. Cinque quelle dell’Inter.

Mentre sono sei per Torino, Fiorentina, Bologna, Salernitana, Empoli e Lecce. La maglia nera va al fanalino Verona, che con addirittura dodici k.o. è la squadra più battuta di tutto il campionato. L’univca sconfitta stagionale è arrivata in Champions contro il Liverpool ad Anfield.