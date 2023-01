CdM - Napoli-Cremonese, un debutto e tre certezze: scalpitano Simeone-Raspadori

Ultime notizie Coppa Italia - Tornano in campo gli azzurri di Luciano Spalletti, che sfideranno la Cremonese in coppa. Napoli-Cremonese è infatti l'ottavo di finale di Coppa Italia che avrà luogo allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, questa sera ore 21:00. Ma chi scenderà in campo?

Probabili formazioni Napoli-Cremonese di Coppa Italia

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sulle scelte di Spalletti per la formazione di Napoli-Cremonese, scrive:

"Spalletti ha quasi tutti gli uomini a disposizione eccetto Lozano, squalificato per l’espulsione rimediata un anno fa in Coppa Italia contro la Fiorentina, e dovrebbe realizzare un ampio turn-over per tenere tutti sul pezzo. Scalpitano Ndombele, Simeone, Raspadori, potrebbe esserci il debutto di Bereszynski".