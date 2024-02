Cdm - Mazzarri sorride, recuperati Meret e Olivera ma c'è il 'problema' Zielinski da risolvere

Il Napoli ha ricominciato a lavorare ieri a Castel Volturno e comincia a recuperare tante pedine. Osimhen ieri ha raggiunto più tardi rispetto ai compagni il ritiro della Nigeria, che oggi affronta il Sudafrica in semifinale di Coppa d’Africa. Meret e Olivera ieri hanno svolto allenamento personalizzato in campo e puntano a tornare nella lista dei convocati per la gara contro il Milan.

Walter Mazzarri

Mazzarri recupera diversi infortunati

C’è poi il caso Zielinski, che ieri ha lavorato a parte tra i malumori dell’esclusione dalla lista Champions, la soddisfazione della vittoria del premio di miglior calciatore polacco nel 2023 e lo status ormai certificato di «separato in casa» con l’Inter nel futuro. Lo riporta Il Corriere del Mezzogiorno.