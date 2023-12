Cdm - Mazzarri punta alla ricostruzione ma ha capito una cosa sul suo Napoli che non farà piacere ai tifosi

Il Natale per staccare la spina, riposare con i propri cari ma a Santo Stefano subito in campo di pomeriggio per riscattare la batosta di Roma e preparare l’ultima partita del 2023, un anno meraviglioso per la storia del Napoli che, però, negli ultimi mesi si è un po’ smarrito.

Walter Mazzarri

Mazzarri ha capito che il Napoli è smarrito

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Nelle ultime gare si è spento anche l’attacco con soli due gol nelle ultime cinque sfide. Mazzarri punta alla ricostruzione, ha intuito che il Napoli è finito in un tunnel in cui fa fatica a vedere la luce".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli