Cdm - Mazzarri fa la conta degli assenti: la probabile formazione con la Lazio

Persiste l’emergenza in casa Napoli, con otto assenti per la gara di domenica contro la Lazio, uno scontro diretto per la rincorsa Champions. La priorità è la partita di domenica, la strategia per fronteggiare la Lazio di Sarri che non potrà contare su Immobile e Zaccagni squalificati ma recupererà Castellanos al centro dell’attacco.

Walter Mazzarri

Napoli, la probabile formazione con la Lazio

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, in porta ci sarà ancora Gollini, capitan Di Lorenzo giocherà sul centro-destra della difesa a tre formata con Rrahmani e Juan Jesus, Mazzocchi e Mario Rui occuperanno le corsie laterali con le scelte obbligate in mezzo al campo: Lobotka e Zielinski con Demme e Gaetano come alternative a gara in corso. In attacco anche gli uomini sono contati: Raspadori farà il centravanti di manovra con Politano e Lindstrom sulle corsie laterali. Ngonge è in forma, sta ben figurando negli allenamenti, sarà l’unica reale alternativa al tridente d’attacco.

