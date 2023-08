CdM - Lozano lancia un segnale di pace al Napoli. Nessuna novità sui rinnovi di Osimhen e Zielinski

Calciomercato Napoli - Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, Lozano ieri ha lanciato messaggi di pace al Napoli sui social. Intanto non si sbloccano ancora i rinnovi di Zielinski e Osimhen:

"Il campo s’intreccia col mercato: si lavora ancora per i rinnovi di Osimhen e Zielinski, gli accordi non sono stati ultimati, Lozano, dopo che la pista americana è sfumata, anche a livello social ha lasciato dei segnali di pace, volti alla ricerca di una soluzione condivisa. Tetè, che piace tanto come alternativa al Chucky, potrebbe andare al Fenerbahce".