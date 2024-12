CdM - Lotito e De Laurentiis si sono visti a Roma negli ultimi giorni: si è parlato anche di calciomercato?

Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive su De Laurentiis e Lotito:

"Un mese fa sono usciti a braccetto dall’assemblea di Lega come vecchi amici. Ma Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis in passato non se le sono mandati a dire. Spesso le posizioni sono state distanti, ma comunque si stimano e proprio negli ultimi giorni si sono visti a Roma o per pianificare qualche affare di calciomercato o stabilire qualche alleanza futura in Lega anche in vista delle elezioni del presidente".