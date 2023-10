CdM - La reazione di Conte alla chiamata del Napoli: c'è un alleato per ADL

Calciomercato Napoli - E’ Antonio Conte la scelta numero uno di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli, ormai è chiaro.

Conte-Napoli, gli aggiornamenti

Il contatto c’è stato e si attende la risposta del tecnico salentino, la quale, in caso di esito positivo, farebbe saltare nell’immediato Rudi Garcia senza attendere ulteriormente le tre partite fatidiche. Intanto come svela il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, a un primo approccio, Conte non ha escluso categoricamente l’idea partenopea. In più ci sarebbe un assist per ADL: considerando l’ultima esperienza del tecnico a Londra, infatti, ci sarebbe il supporto del Decreto Crescita per sostenere il pesante ingaggio.