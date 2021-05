CdM - La prossima settimana Gattuso lascerà Napoli, non si sa ancora dove continuerà: attende Juve e Lazio

Ultime notizie Napoli - Per Gattuso Napoli-Verona si tratta della gara numero 81 sulla panchina del Napoli e probabilmente, senza clamorosi colpi di scena, sarà l’ultima. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"La prossima settimana Gattuso lascerà Napoli per iniziare una nuova avventura. Non si sa ancora dove continuerà la sua carriera, la trattativa con la Fiorentina si è un po’ raffreddata. La convinzione piena non c’è mai stata, poi la conferenza di Commisso e le tensioni di domenica hanno alimentato i dubbi e il desiderio d’attendere anche cosa accadrà da altre parti, soprattutto Lazio e Juventus"