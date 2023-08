CdM - L'Al Ahli non molla Zielinski: atteso nuovo rilancio

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive su Zielinski:

"La tentazione araba per Piotr è sempre più lontana, Zielinski vuole il Napoli e lo scenario intorno a lui sta cambiando. Una storia ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte potrebbe finire con l’happy end , cioè il rifiuto per la proposta di 16 milioni di euro a stagione dell’Al Ahli.

Certo è stato decisivo anche il parere di Garcia per trasformare una narrazione che sembrava indirizzare il centrocampista polacco, un pezzo di storia del terzo scudetto azzurro, verso l’Arabia Saudita. L’Al Ahli, però, non molla e nelle prossime 48 ore potrebbe rilanciare con una proposta ancora più alta sia per il Napoli che per il calciatore".