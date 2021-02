CdM - Koulibaly più spaesato del solito! L'esperimento di Gattuso porta in campo una squadra slegata e svagata

Napoli Calcio - La vera emergenza riguarda la zona di attacco, è lì che Gattuso ha perso quasi tutte le pedine. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"Eppure lo stravolgimento tattico, contro il Granada, avviene in difesa. Linea a tre, con Koulibaly appena rientrato dopo il Covid e anche lui, come Maksimovic e Rrahmani, spaesato più del solito. L’esperimento dell’allenatore porta in campo una squadra slegata e svagata. Che ha la fortuna del gol lampo di Zielinski ma che getta alle ortiche l’insperato vantaggio che doveva preludere alla rimonta. Tutti dietro, invece. In balìa di un avversario poco più che modesto"