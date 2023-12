CdM - Ko ancora più doloroso che con il Frosinone! Senza Meret potevano arrivare altri tre gol

Una notte nera per il Napoli che, sconfitto per 2-0, si allontana ancora di più dalla zona Champions, sorpassato dalla Roma. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

La squadra campione d’Italia è al settimo posto, a quattro punti dal Bologna, quarto, e a tre dalla Fiorentina:

"Dopo la sconfitta con il Frosinone, arriva un ko forse ancora più doloroso, il quinto subito da Mazzarri su otto partite. Doloroso, anche fisicamente, soprattutto per come si è concretizzato. Una sconfitta che sarebbe potuta essere ancora più pesante se Meret non avesse compiuto almeno tre interventi decisivi"