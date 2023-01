CdM - Inter-Napoli: Spalletti sorprende, può rilanciare anche Rrahmani da titolare. A San Siro presente ADL

Il Napoli si va a giocare una partita importantissima a San Siro contro l'Inter di Inzaghi per provare a confermare sempre di più il primo posto in classifica. Diverse sorprese per Spalletti con De Laurentiis atteso sugli spalti dello stadio Meazza.

Inter Napoli: sorprese Spalletti e De Laurentiis

Napoli - Come svelato dal Corriere del Mezzogiorno, ci sono diverse possibili sorprese di formazione per Spalleltti per Inter-Napoli. De Laurentiis anche ci sarà:

È un momento importante per il Napoli, che vuole ripartire nel segno del calcio proposto fino a metà novembre, con la consapevolezza di poter continuare a comandare i giochi. Potrebbe esserci anche il presidente De Laurentiis al seguito della squadra. Il Napoli ci arriva bene, ha recuperato tutti gli uomini a propria disposizione a differenza di altre concorrenti per l’alta classifica. L’Inter ha perso Brozovic per una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro, Simone Inzaghi probabilmente adatterà Calhanoglu in cabina di regia con Mkhitaryan nel ruolo d’interno sinistro di centrocampo. Inzaghi dovrà decidere se in attacco affidarsi alla coppia Lukaku-Dzeko sperimentata nell’amichevole contro il Sassuolo (hanno giocato insieme solo 23 minuti nella prima parte della stagione) o lanciare il campione del mondo Lautaro Martinez. Spalletti si porta dietro qualche dubbio di formazione che probabilmente scioglierà nella rifinitura di oggi, stamane presenterà anche la partita in conferenza stampa. Olivera è in vantaggio su Mario Rui per contenere la potenza di Dumfries nelle accelerazioni e la sua fisicità nell’uno contro uno, in difesa c’è il dubbio tra la conferma della coppia Kim-Juan Jesus oppure sull’idea di rilanciare Rrahmani, che rientra dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. A centrocampo prende quota il classico trio Anguissa-Lobotka-Zielinski, Politano sul fronte offensivo è in vantaggio su Lozano.