CdM - Insigne voleva seguire Sarri dopo i problemi con Ancelotti, l'approdo alla Juve ha spento l'idea sul nascere

Ultime notizie Napoli calcio - Sarà una partita certamente speciale per Lorenzo Insigne quella di domani. Il capitano azzurro, infatti, avrà la fascia al braccio per la prima volta in una finale e per di più lo farà contro Maurizio Sarri, l'uomo che lo ha fatto consacrare nel calcio che conta e che poi ha definito traditore dopo il passaggio alla Juventus. A tal proposito, "Il Corriere del Mezzogiorno" svela un retroscena:

"Un anno fa, quando il rapporto con Ancelotti non decollava, Insigne ha guardato proprio al futuro di Sarri, c’era la tentazione di seguirlo quando veniva accostato alla Roma o al Milan ma poi il passaggio alla Juventus ha spento l’idea sul nascere".