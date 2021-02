Cdm - Insigne cerca il suo riscatto con la Juve: niente più regali, vuole il gol 100!

Napoli Calcio - Dentro cova il fuoco, vorrebbe spaccare tutto. Ed è animato dall’irrefrenabile voglia di dare un segnale di risveglio. Lorenzo Insigne ritrova oggi la Vecchia Signora e questa volta non vuole farle altri «regali», a caccia del 100esimo gol.

Insigne

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Il rigore fallito contro la Juventus è il quarto su 26 rigori complessivamente calciati in carriera. È il terzo quando ha di fronte i bianconeri: gli altri due risalgono a marzo del 2019 (vittoria della Juve a Napoli in campionato per 2-1, rigore fallito per il pareggio all’84’ sempre contro Szczesny) e l’altro a maggio 2015 (sconfitta del Napoli a Torino in campionato per 3-1, fallisce il rigore del pareggio al 50° ma sulla ribattuta David Lopez segna a Buffon). I numeri, dunque, raccontano che la Vecchia Signora è la sua bestia nera considerato il trend: 22 le reti segnate con una percentuale di realizzazione pari all’84% che senza gli errori contro la Juve sarebbe del 95%. Altro tiro dal dischetto sbagliato è stato contro il Besiktas, in occasione del match della fase a gironi di Champions".