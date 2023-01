CdM - Il Napoli vince la partita più attesa: segnale importante dalla squadra di Spalletti

Napoli - Il Napoli domina la Juventus e vola a +10 sulla seconda. Mancano ancora 20 giornate al termine, ma c'è un chiaro messaggio alla Serie A:

A una giornata dalla fine del girone di andata, la squadra di Spalletti vince la partita più attesa e lancia un segnale importante al campionato. I due ragazzi terribili del Napoli l’hanno risolta così: per Osimhen una doppietta e un assist proprio per Kvara.

Si diceva che non poteva essere decisiva per lo scudetto la sfida tra il Napoli e la Juventus, con ancora venti giornate di campionato da giocare. Ma il clamoroso risultato con il quale la squadra di Spalletti si è sbarazzata dei bianconeri, reduci da otto vittorie consecutive senza aver subito mai gol, un punto fermo sul prosieguo del campionato lo mette. Eccome se lo mette. Anche perché in gioco non c’erano solo i tre punti ma anni di accesa rivalità con le tante, troppe, vittorie della Juve (nove scudetti consecutivi hanno impoverito l’appeal all’estero del calcio italiano) e la mai riuscita consacrazione tricolore di un Napoli spesso bello e a volte addirittura vincente nei confronti diretti con i bianconeri.