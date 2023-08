CdM - Il Napoli di Garcia ha ridimensionato la predisposizione al palleggio dal basso

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del mezzogiorno scrive sulla manovra offensiva del Napoli targato Rudi Garcia:

"Il Napoli ha ridimensionato un po’ la predisposizione al palleggio dal basso anche sotto pressione per inseguire l’idea di andare più diretti verso l’area avversaria, dando l’impressione di attaccare a folate e gestendo i momenti delle partite. Non solo con la ricerca della profondità di Osimhen ma anche con il cambio di gioco soprattutto da sinistra a destra, verso la catena Politano-Di Lorenzo e con i movimenti degli esterni che non danno punti di riferimento.

Proprio come Raspadori che insegue gli spazi tra le linee e Lindstrom che può partire sia da destra che da sinistra e ragionare da trequartista moderno, con la capacità di affrontare l’uno contro uno".