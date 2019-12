CdM - Gli spifferi provenienti da Castel Volturno preannunciano l'attacco contro l'Udinese, Ancelotti ha preso una decisione su Callejon

Ultime Calcio Napoli - i colleghi dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto della situazione in merito alla stagione di Mertens, Insigne e Callejon:

"Le gerarchie sono cambiate, Callejon in sette anni non aveva mai saltato due gare consecutive, Mertens, il bomber di Anfield, non è stato schierato tra i titolari in due delle ultime tre gare, non accadeva dalle prime tre giornate dello scorso campionato. Ancelotti si è affidato allo «scugnizzo di Lovanio» nella notte di Champions ma l’ha considerato un’arma solo a gara in corso contro Milan e Bologna. Dries non ha inciso in entrambe le occasioni, anzi a San Siro ha due volte fallito la scelta nell’ultimo passaggio, domenica al San Paolo un rigore in movimento che avrebbe riportato il Napoli in vantaggio. Gli spifferi provenienti da Castel Volturno spingono per la coppia Lozano-Insigne in campo dal primo minuto contro l’Udinese. Callejon, invece, vista anche l’assenza di Allan, potrebbe tornare in campo dal primo minuto fornendo il contributo importante nelle due fasi, nei «vai e rientra», fondamentali per dare sia equilibrio che profondità a patto che ritrovi la brillante condizione mentale smarrita dopo la prova contro l’Atalanta, con l’assist a Maksimovic per il gol del vantaggio".