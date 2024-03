CdM - Giuntoli rivedrà di nuovo ADL che l’ha spesso punzecchiato nel corso di questi mesi

Napoli - Tra i tanti temi du questo Napoli-Juve c'è anche quello del ritorno al Maradona di Cristiano Giuntoli. Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere della Sera:

"Nei temi emotivi della supersfida contro la Juventus, c’è anche il ritorno di Cristiano Giuntoli, che per otto anni è stato il direttore sportivo del Napoli, al Maradona da avversario. Rivedrà De Laurentiis che l’ha spesso punzecchiato nel corso di questi mesi. Un ulteriore motivo di adrenalina per una sfida in cui il Napoli vuole prendere la direzione della svolta a caccia della rimonta per l’Europa".