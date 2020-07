CdM - Giuntoli felice di Elmas, Gattuso lavora sul diamante macedone: ecco cosa gli ha chiesto il tecnico del Napoli

Ultime calcio Napoli - L'estate scorsa, dopo gli acquisti di Manolas e Lozano, il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, fu molto felice per l'acquisto di Eljif Elmas. Grandi margini di crescita e talento, palesati anche in questa stagione travagliata. L’impatto con il calcio italiano, l’ingresso nello spogliatoio del Napoli non è certo stato semplice per un ragazzo così giovane.

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno racconta la stagione del macedone:

"Elmas, come tutti, ha risentito del buio in cui è piombata la squadra nella prima parte della stagione. Ha iniziato gradualmente ad alzare la testa nello spogliatoio, a tirar fuori la personalità che non gli manca, decisa, spontanea, molto forte come dimostra anche la scelta di giocare nella Macedonia nonostante il pressing della Turchia o l’intervista rilasciata durante il silenzio stampa post-ammutinamento. L’allenatore sta lavorando molto sul “diamante” macedone, sui tempi di gioco, sulla capacità di orientare sempre la sua proposta offensiva. I risultati in campo si vedono: Elmas ha determinato l’autogol di Obiang contro il Sassuolo, è andato a segno contro la Sampdoria, contro la Spal ha realizzato un assist per Callejon e contro il Genoa la sua rete è stata annullata per un fallo di mano di Manolas. Elmas è più ordinato dentro la manovra, sta ridimensionando il vizio di portar troppo palla, a Marassi ha viaggiato al 95% riguardo alla precisione nei passaggi, è stato più volte pericoloso e due volte ha messo Mertens nella condizione di andare al tiro con passaggi-chiave illuminanti. Gli azzurri a Marassi con Lobotka hanno alzato il ritmo del palleggio, per sfuggire al pressing avversario hanno realizzato 200 passaggi di prima e Elmas ha ben figurato".