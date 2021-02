Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Gattuso è pronto ad una staffetta per preservare Lorenzo nsigne contro il Granada e non solo: "Il capitano va gestito, il Napoli non può perdere anche lui, a Granada potrebbe esserci una staffetta con Elmas, una delle poche risorse disponibili. Senza Lozano, il miglior marcatore stagionale, Insigne avverte ancora di più il peso di determinare la proposta offensiva"