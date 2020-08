CdM -Gattuso riparte dalle certezze: sono 4 gli intoccabili del tecnico azzurro

Notizie Napoli calcio. Prosegue il lavoro del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro: ieri c'è stata anche la prima conferenza stampa con protagonisti Aurelio De Laurentiis, Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli. Proprio nel corso dell'evento è arrivato l'annuncio del rinnovo di Piotr Zielinski fino al 2024 (con opzione per un altro anno).

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, si tratta di un prolungamento importantissimo anche per lo stesso Gattuso: il tecnico azzurro, infatti, considera fondamentale l'apporto di Zielinski che viene indicato come uno degli intoccabili al pari di Manolas, Mertens e Fabian.