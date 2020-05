CdM - Gattuso prova a convincere Mertens profilando obiettivi vincenti: il belga non tratta con De Laurentiis da due mesi

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione Dries Mertens: il belga non ha ancora svelato il proprio futuro, in bilico tra Napoli, Inter e Chelsea (senza dimenticare anche il PSG che ha fatto un sondaggio nelle ultime ore). Ecco le ultime:

La voglia di restare c’è, ma con De Laurentiis non «tratta» da due mesi. L’ultima volta gli era stato offerto un contratto di due anni, stesso bonus alla firma ma il rinnovo si era poi bloccato su un aspetto diverso: la stagione particolare, le multe per l’ammutinamento e l’ipotesi di una causa per lesione dei diritti di immagine del club a seguito dello «sciopero» del ritiro indetto dalla squadra il 3 novembre scorso dopo. Amarezze non smaltite, evidentemente. Che oggi potrebbero avere un peso in sede di trattativa. Ma c’è una persona che può forse incidere più di tutti nelle decisioni di Mertens, è Rino Gattuso. L’allenatore prova a convincerlo, gli prospetta una stagione che sarà all’insegna di obiettivi vincenti. Gli sta chiedendo di riflettere e in buona sostanza di non lasciare una città e un club dove può togliersi ancora tante soddisfazioni. De Laurentiis aspetta un cenno, ma anche lui si è messo nella stessa posizione di attesa: i prossimi giorni saranno decisivi. Rino gattuso ci proverà fin quando è possibile, Mertens è un calciatore che considera determinante.