CdM - Gattuso impone la legge del turn-over, con la Samp 5 cambi rispetto alla Juve!

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli in vista del match con la Samp. Dal quotidiano si legge:

La rosa oggi è quasi al completo e, quindi, s’impone la legge del turn-over. Come per la sfida contro la Juventus, anche stavolta si va verso i cinque cambi rispetto alla gara precedente. Ospina è pronto a riprendersi la porta dopo due partite di stop, dovrebbe tornare al centro della difesa la coppia Manolas-Koulibaly, che manca da Napoli-Atalanta di Coppa Italia dello scorso 3 febbraio. A sinistra tornerà Mario Rui, in attacco sono previsti due cambi: dal primo minuto agiranno Politano a destra e Osimhen al centro dell’attacco, con Lozano e Mertens armi a gara in corso.