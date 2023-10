CdM - Garcia lo sa, Napoli-Fiorentina è lo spartiacque: teme di tornare nelle incertezze delle scorse settimane

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno analizza il momento di Rudi Garcia, in vista soprattutto del delicato match contro la Fiorentina:

"Napoli-Fiorentina è un po’ uno spartiacque, si tratta della decima gara ufficiale, dell’ottava giornata di campionato ma stabilisce un po’ la direzione del destino degli azzurri: andare avanti nel sentiero dell’entusiasmo ritrovato o tornare indietro, nelle incertezze delle scorse settimane. Garcia lo sa e ribadisce lo spessore del posticipo di domani sera: «La gara più importante è sempre quella che arriva, ma sono d’accordo: siamo a pari punti, vogliamo vincere, blindare il terzo posto». La Fiorentina fa parte del condominio, usando un’espressione del passato di Spalletti, della medio-alta classifica, può essere anche un’outsider nell’elite più nobile dei primi quattro posti.

Il Napoli ha bisogno di un successo contro una squadra di cabotaggio più importante, fa ancora male la sconfitta contro la Lazio rimediata prima della sosta d’inizio settembre. Aprì un lungo dibattito sul Napoli, soprattutto per quanto accadde nel corso del secondo tempo. Garcia non l’ha dimenticato e ha trasmesso un po’ di fastidio per le critiche: «Prima della sosta è sempre importante fare risultato per non dare biscotti a voi durante le prossime due settimane»".