Cdm - Fiorentina-Napoli, le probabili scelte di Gattuso: confermati Meret, Bakayoko e Politano, out Demme

Ultime calcio - Gattuso, per la sfida con la Fiorentina, deve rinunciare ancora a Koulibaly e Maksimovic e sembra orientato a cambiare pochissimo rispetto alla formazione che ha iniziato la gara contro l’Udinese.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Ospina è tornato in gruppo a partire dalla trasferta di La Spezia ma Gattuso sta optando per la conferma di Meret, dovrebbe farlo anche oggi al Franchi. Hysaj a sinistra, eccetto l’errore sul gol di Nandez, sta crescendo sempre di più nelle prestazioni e va verso la conferma. Un’altra conferma sorprendente dovrebbe riguardare il centrocampo, con Bakayoko ancora preferito a Demme al fianco di Fabian Ruiz, proprio come nella gara contro l’Udinese. L’unica novità potrebbe esserci in attacco, con Politano in vantaggio nel consueto duello per una maglia con Lozano".