CdM - Ecco un altro motivo che ha fatto saltare Conte al Napoli

Notizie Calcio Napoli - Alla fine niente da fare: malgrado gli sforzi, Antonio Conte non sarà il nuovo allenatore del Napoli.

Panchina Napoli, perché è sfumato Conte

Come svela il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico ha rifiutato pur apprezzando molto la rosa della squadra campione d’Italia. Ma subentrare a stagione in corso è complicato anche per un tecnico come lui, abituato a formare le sue squadre in ogni dettaglio compreso di dirigente.

Alla Juve l’ha sostenuto Marotta mentre all’Inter Paratici: in azzurro avrebbe potuto seguirlo Gianluca Petrachi da cui è legato da una forte amicizia, ma per la società sarebbe stato complicato modificare il proprio asset in questo momento. A prescindere, l'allenatore ha considerato non adatto il momento per subentrare.