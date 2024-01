Cdm - Due big mondiali su Osimhen ma tutto dipende da Mbappé: i dettagli

Victor Osimhen, nonostante il rinnovo del contratto, non vive momenti di pace. Sono scoppiate polemiche in Nigeria dopo il pareggio all'esordio in coppa d'Africa e i gol falliti, ma a tenere banco è stata anche la polemica a distanza con Mamuka Jukeli, il procuratore di Kvaratskhelia.

Victor Osimhen

Due big mondiali su Osimhen per la prossima estate

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, Osimhen ha rinnovato da poco il contratto con il Napoli fino al 2026 con un ingaggio da 10 milioni di euro con una clausola rescissoria tra i 120 e 130 milioni. E impazzano, a tal proposito, anche le notizie di mercato. Sul giocatore, oltre al Chelsea, pronto a versare l’intera cifra al Napoli, ci sarebbe anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti se dovesse saltare l’affare Mbappé.

