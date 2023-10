CdM distrugge il Napoli: ADL monarchico assolutista, sceneggiate penose a Castel Volturno, ci ridono dietro! Osimhen in vacanza, Meret bullizzato, quando si cambia Garcia?

Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, sul quotidiano odierno parla dell’allenatore del Napoli Rudi Garcia e del presidente Aurelio De Laurentiis.

“Il genio di Politano e Raspadori ha evitato un’altra brutta figura. Tutto si ripete: la prima fase spettrale, il gol sulla ripartenza, difesa che non protegge un portiere sempre più intimorito e bullizzato dai tifosi; e poi, il deperimento di qualsiasi schema di gioco e di collettivo. Sarebbe facile chiedere: presidente, proviamo a raddrizzare questa barca cambiando la guida tecnica? Solo che si entra nel mistero della nuova gestione monarchico assolutista della società.

Da settimane assistiamo alla sceneggiata del presidente a Castel Volturno. Una cosa davvero penosa. Filtrano notizie sul carisma presidenziale: domenica sera il presidente è sceso negli spogliatoi, ha dispensato un cazziatone e la partita è andata a posto per miracolo. Ora, in attesa che il presidente cominci anche a guarire gli storpi e a ridare la vista ai ciechi, ci sarebbe una stagione da salvare. Adesso, non a gennaio.

Il centravanti titolare è di fatto in vacanza, la società lo comunica solo dopo che alcuni tifosi lo hanno visto salire su un aereo. L’atleta è in difficoltà, l’uomo è ormai con la mente lontano da Napoli.

Della presenza a Castel Volturno del Presidente e della carica motivazionale che ne sarebbe derivata, non si vedono gli effetti. Annotiamo invece dichiarazioni roboanti e sconfitte «politiche» della società (diritti tv, location supercoppa) con perdite reputazionali del suo condottiero ai confini del burlesque, più chiaramente: ci ridono dietro”