CdM - De Laurentiis non è abbattuto per la stagione del Napoli, è concentrato su due cose per il futuro

Ultime notizie Napoli - È una stagione complicata per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ha chiuso il 2023 all’ottavo posto in classifica, fuori dalle posizioni che valgono l’accesso alle coppe europee. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

Una situazione che non abbatte De Laurentiis, anzi l’ha indotto alle scuse pubbliche:

"all’assunzione di responsabilità per quanto accaduto negli ultimi mesi e alla voglia di correggere la rotta intervenendo sul mercato a gennaio. De Laurentiis è concentrato sullo sviluppo del Napoli, immagina per il futuro il centro sportivo e lo stadio, approfittando dei progetti in vista di Euro 2032"