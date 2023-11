CdM - De Laurentiis monitora e sonda gli umori: Napoli-Empoli decisiva per la panchina di Garcia

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza la situazione panchina in casa Napoli:

"Vincere per conquistare il terzo posto, dopo il pareggio del Milan a Lecce, e spazzare via le nubi di un possibile esonero di Garcia. Il tecnico francese, che ieri non ha tenuto la consueta conferenza-stampa della vigilia è sempre sotto esame e qualora le cose non dovessero andare bene o convincere De Laurentiis può davvero esserci il ribaltone in panchina.

Il pareggio contro l’Union Berlino in Champions ha di fatto creato nuovi malumori e sono riemerse le incertezze. I dubbi assalgono il presidente che si aspetta un’inversione di tendenza anche nell’atteggiamento della squadra, non esente da colpe. Ecco perché De Laurentiis è sempre presente a Castel Volturno: monitora il lavoro e sonda gli umori. Oggi però si presenta una grande occasione da non fallire: conquistare il terzo posto, un traguardo in linea con le ambizioni del club".