CdM - De Laurentiis in Lega vuole ripartire, ma rischia la minoranza in Lega! Il presidente del Napoli ha aperto all'ipotesi playoff

Serie A - Sin dalle fasi iniziali dell'emergenza coronavirus, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato tra i presidenti più attivi per spingere il calcio verso la ripartenza, nel rispetto di tutte le condizioni necessarie alla tutela della salute. Ne parla l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

“Gli equilibri in Lega sono cambiati. De Laurentiis stamane nell'assemblea straordinaria rischia di essere in minoranza tra presidenti indecisi e altri decisamente contrari, non solo di società in lotta per la salvezza come il Torino o il Brescia ma anche big come l'Inter. Il patron del Napoli non ha cambiato idea, ha più volte aperto anche all' ipotesi di play-off e play-out da disciplinare poi nei dettagli”