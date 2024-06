CdM - Conte al Napoli, le parti stanno lavorando da più di un mese insieme: c'era già un obiettivo

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito alla trattativa per portare Antonio Conte al Napoli:



"Le parti stanno lavorando da più di un mese insieme, da quando cioè sono emerse le prime voci sull’ingaggio del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, poi ufficializzato nei giorni scorsi. L’obiettivo era già stato fissato da tempo: era solo questione di mettere nero su bianco e trovare la quadra sullo staff del nuovo allenatore".