CdM - Contagi in aumento nelle scuole: De Luca deciso a chiudere le superiori

Ultime notizie Napoli. Questo pomeriggio, alle 18.30, a Palazzo Santa Lucia, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca presiederà un incontro con l’unità di crisi Covid. Una riunione nel corso della quale si parlerà dell’incremento dei contagi nelle scuole della Campania. Il Governatore potrebbe decidere di sospendere le attività in presenza per tutti gli istituti superiori, ma niente è ancora formalmente deciso. Lo riporta l'edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno.

La riapertura dal primo febbraio delle scuole superiori, con la didattica in presenza al 50 per cento, è stata effettuata in esecuzione di un’ordinanza di urgenza del Tar, che aveva accolto la richiesta dei comitati No Dad, che sono già decisi ad avversare una eventuale decisione di De Luca sulla chiusura degli istituti.

Vincenzo De Luca

Campania, aumentano i contagi nelle scuole

Il bollettino che indica la curva dei contagi nelle comunità scolastiche, su dati elaborati dalla Asl Napoli 1 centro, indica negli ultimi quindici giorni un incremento di casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado. Più 29.95 per cento alle elementari — dove si è tornati già da tempo in presenza —, più 15.55 alle medie, più 9.12 per cento alle superiori. Si tratta di cifre che riguardano in esclusiva gli studenti, ma c’è un segno più anche per i contagi che riguardano i docenti — 14.9, 11.86 e 3.27 per cento, riferiti ai tre ordini diversi di scuole — e i non docenti, attestati su una soglia di incremento più basso, ma comunque significativo: 3.26, 2.13, e 2.63. In questo caso il dato alle superiori è quasi allineato con quello di elementari e medie.

Vaccini in Campania

Sul fronte dei vaccini si procede secondo il calendario. É quasi ultimata la somministrazione della seconda dose a tutti quelli che erano inseriti nella prima tranche. Dalla metà della prossima settimana, e comunque entro il 15 febbraio, si darà il via alla distribuzione delle dosi per gli ultraottantenni.