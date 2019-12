CdM - Confronto Napoli, spaccatura a Castel Volturno tra i nuovi arrivati e il pensiero dei veterani

Giorno libero annullato e riunione tecnica per più di un'ora tra squadra e allenatore per capire quali sono i problemi per cui il Napoli non riesce più a vincere. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Piuttosto il confronto acceso nello spogliatoio, nel corso della riunione di ieri mattina, durata oltre un'ora, rappresenta il reale cambiamento di rotta di un allenatore che ha scelto di guardare negli occhi uno ad uno i suoi giocatori, sbattergli in faccia tutti i difetti degli ultimi quaranta e passa giorni, imponendo poi una (la sua) soluzione: lo stop alla lenta e quasi inesorabile agonia. Il ritiro, appunto. Ma non solo. Lo stesso rimedio al quale la squadra si era ribellata esattamente un mese fa, nella notte post-Salisburgo, (quando era stato De Laurentiis a deciderlo) e che ha provocato anche ieri a Castel Volturno una spaccatura. Da un lato, i nuovi arrivati più vicini al soft-profile dell’allenatore; dall’altro il pensiero veemente dei veterani che proprio non volevano «chiudersi» a Castel Volturno già da domani.