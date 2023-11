CdM - Chi va in panchina, il chiagnazzaro Mazzarri o l’offensivista Tudor? De Laurentiis ha tritato il Napoli, Garcia l'ha spazzato via!

Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, parla del Napoli e del suo presidente Aurelio De Laurentiis in un pezzo firmato sul quotidiano di oggi:

“Come ha tritato lui il Napoli in cinque mesi, nessuno sarebbe riuscito. Rudi Garcia lascia rovine tattiche, nervose, di classifica. Ma è difficile non vedere che la bambolina Garcia spunta da una matrioska che porta la faccia del nostro presidente, dell’uomo che ha visto partire senza un battito di ciglia un direttore sportivo, poi una figura storica come Formisano, e poi un preparatore atletico.

In quattro mesi Garcia ha spazzato via il Napoli campione, mentre Aurelio faceva fuori la società e le sue articolazioni. Altro che bradisismo, è un’eruzione pliniana. Per carità tutto legittimo. È roba sua, decide lui che cosa farne. Ma il calcio ha questo punto debole, che poi deve piacere a chi ama una maglia e una bandiera.

Dio sa che cosa riserva il futuro: fra undici giorni chi ci sarà in panchina a Bergamo contro l’Atalanta? L’offensivista Tudor o il chiagnazzaro Mazzarri o i Cannavaros, domenica in bella mostra al Maradona accanto al presidente? Sono ipotesi da brivido”