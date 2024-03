CdM - Calzona vuole provare a sfatare questo tabù stagionale del Napoli

Francesco Calzona proverà a sfatare un tabù stagionale del Napoli come si legge sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Il Napoli stasera inaugura un weekend con tanti scontri diretti in zona Europa. L’obiettivo è abbattere un tabù che si porta dietro da inizio stagione, non ha mai collezionato tre vittorie consecutive. Il Torino ha la quarta difesa del campionato, è riuscito a tenere la porta inviolata in tredici gare mentre ha il quattordicesimo attacco in compagnia di Lecce e Cagliari. Ha numeri difensivi da zona Champions mentre quelli offensivi sono da lotta salvezza".