CdM - Calzona ha un chiodo fisso dopo Sassuolo-Napoli: l'ha ripetuto più volte in allenamento

Napoli - C'è un chiodo fisso per Francesco Calzona che non smette mai di ripeterlo nelle sedute di allenamento a Castel Volturno dopo la vittoria larga contro il Sassuolo nel recupero di campionato che si è giocato in settimana. Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno:

"Al di là degli interpreti, Calzona vuole continuità rispetto alla crescita sotto il profilo tattico ammirata contro il Sassuolo. È il suo pensiero costante, sta insistendo in allenamento con la squadra sui principi di gioco e sull’atteggiamento, le risorse per vincere una partita che a Napoli non sarà mai come le altre".