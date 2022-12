L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si concentra su un focus dedicato all'ultima sessione estiva di calciomercato del Napoli:

"Le operazioni compiute in pieno agosto per Raspadori e Simeone si sono rivelate delle intuizioni di alto livello. Raspadori sta dimostrando che l’investimento di 35 milioni rappresenta una scelta giusta, la sua duttilità e anche i margini di miglioramento per un giocatore di ventidue anni spiegano la lungimiranza dell’acquisto".