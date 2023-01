CdM - C'è una sensazione su Sampdoria-Napoli, Spalletti ha deciso cosa fare

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in vista di Sampdoria-Napoli:

"La sensazione è che a Genova anche le scelte di Spalletti possano aiutare a gestire la fatica del doppio impegno ravvicinato dopo la sosta. Può tornare di moda il turn-over, quei tre-quattro cambi mirati compiuti tra una gara e l’altra come accadeva nei primi mesi della stagione. Scalpitano Mario Rui, Ndombele ed Elmas che sono sembrati in crescita nello spezzone di gara disputato a San Siro e anche Raspadori si candida per trovare più spazio. Lo fa con la duttilità, l’atteggiamento giusto nell’essere pronto anche a calarsi in ruoli differenti".