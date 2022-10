CdM - C’è il rischio di sottovalutare la Cremonese: doppia mossa di Spalletti

Calcio Napoli - Non bisogna sottovalutare la Cremonese. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno che evidenzia come il Napoli sia chiamato ad un altro esame di maturità:

"Un tempo, neanche troppo lontano, queste sfide per i partenopei erano insidiose (qualcuna l’hanno anche persa rovinosamente) ma se di nuovo corso si tratta, questo è il momento per dimostrarlo ulteriormente. Gli esami non finiscono: il rischio può essere la sottovalutazione di un avversario oggettivamente più debole.

Il Napoli prova a spingere sull’acceleratore tra una partita e l’altra di Champions (l’Ajax) e soprattutto a non farsi travolgere eccessivamente dall’entusiasmo, rischio possibile dopo il risultato tennistico di Amsterdam. Ci pensa Spalletti a rimettere la ragione e la concentrazione al centro del villaggio. Spinge sul concetto di maturità, big Luciano"