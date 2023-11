CdM - Ballottaggio Natan-Jesus, la formazione anti-Empoli di Garcia

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno racconta le ultime di formazione del Napoli, con le scelte di Rudi Garcia:

"Per ciò che riguarda la formazione non dovrebbe discostarsi molto da quella vista con l’Union Berlino e con la Salernitana. In attacco, infatti, Rudi Garcia punta sull’«usato sicuro», anche se finora sono tutti al di sotto delle aspettative tranne Politano (autore di cinque reti) confermato. Sulla destra, Kvaratskhelia sulla sinistra e Raspadori prima punta (4 reti stagionali). Simeone è pronto a subentrare. In difesa c’è Rrahmani, non convocato dal Kosovo, ma Juan Jesus reclama spazio ed è in ballottaggio con Natan. Così come sull’out sinistro dove questa volta dovrebbe partire dal primo minuto Olivera, favorito su Mario Rui. Sulla destra confermato Di Lorenzo. Diego Demme, ormai ai margini della squadra, non sarà tra i convocati per un risentimento alla coscia destra. A centrocampo i soliti noti: Anguissa, Lobotka e Zielinski".